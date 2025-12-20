Российского фигуриста пожизненно отстранили в США за домогательства

Иван Десятов с 2022 года представлял США и выступал в танцах на льду с Изабеллой Флорес. Выступающая за Эстонию французская фигуристка Солен Мазинг обвинила его в сексуальном насилии

Иван Десятов и Изабелла Флоре (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Выступающий за США в танцах на льду российский фигурист Иван Десятов пожизненно отстранен от соревнований за сексуальные домогательства. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасного спорта.

В перечне отстраненных спортменов указано, что решение не является окончательным и 24-летний спортсмен имеет право обжаловать решение, подав апелляцию.

Десятов был временно отстранен от участия в турнирах в США в октябре 2024 года. Через месяц Международный союз конькобежцев (ISU) расширил отстранение на турниры под своей эгидой.

Позднее выступающая за Эстонию французская фигуристка Солен Мазинг заявила, что в 2023 году подверглась сексуальному насилию со стороны Десятова.

За США Десятов выступает с 2022 года, с Изабеллой Флорес они были седьмыми и десятыми на чемпионатах страны. За Россию Десятов выступал с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой. С Андреевой он также один сезон (2021/22) представлял Белоруссию, выиграв чемпионат страны.