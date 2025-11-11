 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Актера «Игры в кальмара» оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Суд оправдал актера «Игры в кальмара» по делу о сексуальных домогательствах
О Ён Су
О Ён Су (Фото: Jon Kopaloff / Getty Images)

Апелляционный суд Южной Кореи полностью оправдал 81-летнего актера О Ён Су, известного по роли в популярном сериале «Игра в кальмара», по обвинению в сексуальных домогательствах. Как сообщают Yonhap и Korea JoongAng Daily, суд отменил решение низшей инстанции, согласно которому актер получил восемь месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Согласно материалам дела, в 2017 году О Ён Су ненадлежащим образом прикасался к телу женщины: обнял и поцеловал в щеку участницу театральной труппы. Девушка обратилась в полицию в декабре 2021 года, а в ноябре 2022-го актеру предъявили обвинения. В феврале 2024 года прокуратура попросила суд назначить ему год лишения свободы, а также запретить работать в учреждениях для детей и подростков.

В своем решении апелляционная инстанция признала, что потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, однако интенсивность объятий и специфический характер акта четко не установлены. «Это затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение», — пришел к выводу суд. Кроме того, суд не исключил вероятность того, что память жертвы «со временем исказилась».

Индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за «Игры в кальмара»
Общество

На протяжении всего разбирательства актер отрицал обвинения, заявляя: «Если мои слова или действия были неуместны, я возьму на себя ответственность, но я не сделал ничего, что можно было бы считать непристойным».

Потерпевшая назвала решение суда «прискорбным» и «позорным». «Оправдательный приговор никогда не сможет стереть пережитую мной боль. Я прошу судебные органы ответственно задуматься о том, какое послание это решение несет обществу», — заявила она.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября 2021 года. В девяти эпизодах рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в игре на выживание из-за финансовых проблем. О Ён Су сыграл О Иль Нама, участника состязаний под номером 001. В 2022 году его наградили «Золотым глобусом» как лучшего актера второго плана за роль в этом сериале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
актер сексуальные домогательства суд Южная Корея Игра в кальмара

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Ученика Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства
Общество
В США архиепископа англиканской церкви обвинили в домогательствах
Общество
Против многоженца Сухова завели дело о домогательствах в отношении дочери
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В «Спартаке» назвали сменщика Станковича Спорт, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Названа причина гибели гитариста KISS Эйса Фрэли Общество, 19:52
FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике Спорт, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Выручка Nebius Аркадия Воложа выросла на 355% в третьем квартале Инвестиции, 19:37
Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» Спорт, 19:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минцифры объяснило, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России Общество, 19:31
Как работает «охлаждение» сим-карт в России и что делать при блокировке Технологии и медиа, 19:30
Над пороховым заводом во Франции заметили неизвестный беспилотник Политика, 19:29
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:20
Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия Общество, 19:08
Алькарас выиграл второй матч на Итоговом турнире ATP Спорт, 19:07