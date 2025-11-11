Актера «Игры в кальмара» оправдали по делу о сексуальных домогательствах

О Ён Су (Фото: Jon Kopaloff / Getty Images)

Апелляционный суд Южной Кореи полностью оправдал 81-летнего актера О Ён Су, известного по роли в популярном сериале «Игра в кальмара», по обвинению в сексуальных домогательствах. Как сообщают Yonhap и Korea JoongAng Daily, суд отменил решение низшей инстанции, согласно которому актер получил восемь месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Согласно материалам дела, в 2017 году О Ён Су ненадлежащим образом прикасался к телу женщины: обнял и поцеловал в щеку участницу театральной труппы. Девушка обратилась в полицию в декабре 2021 года, а в ноябре 2022-го актеру предъявили обвинения. В феврале 2024 года прокуратура попросила суд назначить ему год лишения свободы, а также запретить работать в учреждениях для детей и подростков.

В своем решении апелляционная инстанция признала, что потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, однако интенсивность объятий и специфический характер акта четко не установлены. «Это затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение», — пришел к выводу суд. Кроме того, суд не исключил вероятность того, что память жертвы «со временем исказилась».

На протяжении всего разбирательства актер отрицал обвинения, заявляя: «Если мои слова или действия были неуместны, я возьму на себя ответственность, но я не сделал ничего, что можно было бы считать непристойным».

Потерпевшая назвала решение суда «прискорбным» и «позорным». «Оправдательный приговор никогда не сможет стереть пережитую мной боль. Я прошу судебные органы ответственно задуматься о том, какое послание это решение несет обществу», — заявила она.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября 2021 года. В девяти эпизодах рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в игре на выживание из-за финансовых проблем. О Ён Су сыграл О Иль Нама, участника состязаний под номером 001. В 2022 году его наградили «Золотым глобусом» как лучшего актера второго плана за роль в этом сериале.