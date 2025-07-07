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Политика ,  
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МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото
Титте Майе-Луото
Титте Майе-Луото (Фото: titta.maja / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Лиссабоне Титте Майя-Луото, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Причиной предупреждения стало нарушение служебной этики. Майя-Луото обвиняют в ненадлежащем поведении и домогательствах.

Министр иностранных дел Элина Валтонен обратилась к президенту с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне.

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По данным издания, несмотря на то что Майя-Луото создает «напряженную атмосферу», она сохранит свои служебные обязанности в министерстве, так как выговор не является основанием для увольнения.

Сотрудники посольства несколько раз подавали жалобы на Майя-Луото. Они обвиняли ее в домогательствах, неподобающем поведении, эмоциональном насилии и истериках. Первую жалобу они подали в октябре 2024 года, а после еще несколько раз добавляли в нее новые эпизоды.

Посол приступила к исполнению обязанностей главы диппредставительства в Лиссабоне 1 сентября 2024 года.

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МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

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Александра Озерова
Финляндия посольство предупреждение сексуальные домогательства
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