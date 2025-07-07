МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Лиссабоне Титте Майя-Луото, сообщает издание Ilta-Sanomat.
Причиной предупреждения стало нарушение служебной этики. Майя-Луото обвиняют в ненадлежащем поведении и домогательствах.
Министр иностранных дел Элина Валтонен обратилась к президенту с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне.
По данным издания, несмотря на то что Майя-Луото создает «напряженную атмосферу», она сохранит свои служебные обязанности в министерстве, так как выговор не является основанием для увольнения.
Сотрудники посольства несколько раз подавали жалобы на Майя-Луото. Они обвиняли ее в домогательствах, неподобающем поведении, эмоциональном насилии и истериках. Первую жалобу они подали в октябре 2024 года, а после еще несколько раз добавляли в нее новые эпизоды.
Посол приступила к исполнению обязанностей главы диппредставительства в Лиссабоне 1 сентября 2024 года.
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МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
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