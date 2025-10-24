 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США архиепископа англиканской церкви обвинили в домогательствах

В Соединенных Штатах 62-летнего архиепископа англиканской церкви Стивена Вуда обвинили в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью, сообщила газета The Washington Post.

Бывший руководитель детского служения Клэр Бакстон сообщила в интервью газете, что в апреле 2024 года, предположительно за два месяца до того, как Вуд был избран в качестве архиепископа, он «положил руку ей на затылок и попытался поцеловать ее в своем кабинете».

По словам Бакстон, Вуд также выплатил ей тысячи долларов из церковной казны.

Первая за 500 лет молитва короля Британии и папы римского. Фоторепортаж
Фотогалерея 

У Вуда — жена и четверо детей. Он остается настоятелем церкви Святого Андрея в Чарльстоне, Южная Каролина, и епископом, руководящим епархией, в которую входят более 40 церквей на юге США.

Если в результате расследования в церкви возбудят дело, Вуда могут лишить сана и заставить отречься. По словам представителя Англиканской церкви в Северной Америке, он стал первым архиепископом в этой церкви, которому предъявили подобное обвинение.

Вуд отказался отвечать на конкретные вопросы об обвинениях, содержащихся в заявлении. «Я не считаю, что эти обвинения имеют под собой какие-либо основания», — заявил он.

В Британии осудили экс-священника, связанного с «культом кастрации»
Общество
Джеффри Болкомб

В 2023 году суд во Франции приговорил священника Пьера де Майяра к 20 годам лишения свободы за изнасилования и домогательства в отношении несовершеннолетних.

Пьер де Майяр служил в монастыре Нотр-Дам-дю-Розер в Сен-Жермен-де-Пренсе в Вандее. Суд запретил ему осуществлять деятельность, связанную с детьми, а также проживать в Вандее и соседнем департаменте Приморская Шаранта.

Защита де Майяра сообщила, что священник раскаялся в содеянном и решил не обжаловать приговор.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

