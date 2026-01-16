 Перейти к основному контенту
Общество
0

Иглесиас отверг обвинения в сексуальных домогательствах от сотрудниц

Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас (Фото: Samir Hussein / Getty Images)

82-летний певец Хулио Иглесиас впервые публично высказался после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых двумя его бывшими сотрудницами. В кратком заявлении, которое он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), артист отверг все претензии.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо приставал, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль», — написал Иглесиас.

Актера «Игры в кальмара» оправдали по делу о сексуальных домогательствах
Общество
О Ён Су

Это заявление появилось через три дня после того, как в Национальную судебную палату Испании поступили показания двух женщин, работавших у Иглесиаса в 2021 году. Домработница и физиотерапевт под псевдонимами Ребекка и Лаура обвинили певца в неоднократных сексуальных домогательствах, неприемлемых прикосновениях и унизительном контроле в его резиденциях в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и на Багамах.

Для своей защиты в Испании певец нанял известного адвоката Хосе Антонио Чоклана. На данный момент формальные уголовные обвинения против певца еще не предъявлены.

