Синоптик сообщила о вторых рекордных осадках в Москве за зиму

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве 19 февраля выпадет суточный рекорд по количеству осадков, что станет вторым рекордом за зиму после 9 января, сообщила РБК главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На утро 19 февраля на опорной станции на ВДНХ высота снежного покрова составила 49 см, рассказала синоптик. Днем и ночью москвичей ждет сильный снег с метелью, за день выпадет примерно 10–12 см, ночью еще 2–3 см, поэтому к утру 20 февраля высота снега может достигнуть около 60 см (максимум за 20 февраля — 64 см).

«Сегодня [19 февраля] ожидаем суточного рекорда по количеству осадков, потому что на 19 февраля он составляет 8,9 мм, такой уровень наблюдался в 1970 году, а за сегодняшнюю ночь уже выпало на ВДНХ 8 мм и за сегодняшний день еще, как я сказала, где-то 7–12 мм может выпасть», — сказала Позднякова.

В сумме за сутки может выпасть18–20 мм осадков. Синоптик подчеркнула, что предыдущий рекорд зимы 2026 года — 9 января, когда суточная сумма осадков составила 22 миллиметра. 19 февраля количество выпавшего снега не должно превысить январский показатель.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве 19 февраля ожидается самый сильный снегопад этой зимы. За сутки выпадет 23–28 мм осадков (при месячной норме 44 мм), а высота снежного покрова может увеличиться на 32 см, достигнув рекордов: до 75 см на ВДНХ, 83 см на Балчуге, 84 см в Тушино и 87 см на станции МГУ. Возможны превышения суточных и февральских рекордов осадков, сказал синоптик.