Военная операция на Украине⁠,
0

В Генштабе России назвали потери ВСУ в 2025 году

Генерал Рудской: в 2025 году ВСУ потеряли более 520 тыс. военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине

С начала военной операции в 2022 году Вооруженные силы Украины потеряли более 1,5 млн человек, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России — первый замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

По данным Рудского, в 2025 году украинская армия потеряла свыше 520 тыс. военнослужащих. «На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», — сказал генерал-полковник.

Рудской отметил, что ежемесячно количество мобилизованных граждан в среднем сокращалось в два раза. «Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», — сказал он.

Кроме того, по словам Рудского, в прошлом году ВСУ потеряли около 6,7 тыс. танков и боевых бронированных машин, а также свыше 12 тыс. орудий и минометов.

Белоусов оценил масштаб потерь ВСУ в 2025 году
Политика
Фото:Reuters

В начале сентября советник президента России Антон Кобяков заявил, что ВСУ с начала военной операции потеряли 1,8 млн человек личного состава.

Украина потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 380 тыс. солдат ранены, сообщал украинский лидер Владимир Зеленский в феврале 2025 года.

В январе 2026 года Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 4 мая. Ранее он допустил, что мобилизацию на Украине могут отменить или проводить частично. Однако, по его словам, это будет сделано после подписания мирного соглашения.

