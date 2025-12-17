 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов оценил масштаб потерь ВСУ в 2025 году

Минобороны: ВСУ утратили треть боевого потенциала
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Боевой потенциал украинских вооруженных сил в 2025 году снизился примерно на треть, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Министерства обороны.

По его словам, Украина потеряла более 103 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая около 5,5 тыс. образцов западного производства, что почти вдвое превышает показатели 2024 года. «В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тыс. военнослужащих, благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», — сказал он.

Белоусов оценил урон ВПК Украины и потери ВСУ от ударов России
Политика

В начале сентября советник президента России Антон Кобяков заявил, что ВСУ с начала военной операции в 2022 году потеряли 1,8 млн человек личного состава.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — на тот момент это были 5937 человек. Путин, отвечая, почему не раскрывается число потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят либо говорят, но извращают цифры». В июне прошлого года он оценивал соотношение безвозвратных потерь России и Украины примерно как один к пяти.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Андрей Белоусов Минобороны ВСУ Россия
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

