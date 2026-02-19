Глава МВД Колокольцев: из России в 2025 году выдворили 72 тыс. иностранцев

Из России в 2025 году выдворили 72 тыс. иностранцев

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Из России в 2025 году за нарушение законодательства выдворили 72 тыс. иностранцев, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Его слова приводит «РИА Новости».

«Конечно, возникает вопрос, могли бы вы выдворить в 10 раз больше? Отвечаем — могли бы, если бы на это еще было финансирование», — отметил Колокольцев.

В МВД ранее сообщали, что в 2024 году приняли более 190 тыс. решений об административном выдворении иностранцев — почти на треть больше, чем в 2023 году. Принудительно Россию в 2024 году покинули более 157 тыс. иностранцев, нарушивших законодательство, что на 45% больше, чем годом ранее.