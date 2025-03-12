МВД сообщило о 190 тыс. выдворенных за год из России мигрантов

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В России в 2024 году приняли свыше 190 тыс. решений об административном выдворении иностранцев, это почти на треть больше, чем в 2023 году, передала статистические данные ГУВМ МВД официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Принудительно покинули страну свыше 157 тыс. мигрантов, нарушивших законодательство, что на 45% больше, чем в предыдущем году.

Еще более 267 тыс. иностранцев отказали во въезде в Россию, это на 94 тыс. превышает показатели за 2023 год.

Также в минувшем году МВД выдало в два раза меньше разрешений на временное проживание и почти на четверть меньше видов на жительство, заключила Волк.

На территории России находятся около 670 тыс. нелегальных мигрантов, большая часть из них — это женщины и дети, заявил в начале февраля первый заместитель главы МВД Александр Горовой. Он тогда напомнил, что до 30 апреля 2025 года иностранные граждане могут обратиться в профильные ведомства для решения вопроса о законном нахождении в России.

С 5 февраля в стране заработал публичный электронный реестр иностранцев, находящихся в стране нелегально. В начале марта глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в него уже включены 685 тыс. людей.