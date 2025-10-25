В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками
Полиция получила обращения от граждан о конфликте группы людей в ЖК «Прокшино» в Москве, в районе Коммунарка, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
«В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. По результатам проведенных мероприятий будет организовано проведение проверки, по которой полицейские примут решение в соответствии с законом», — сказано в сообщении.
«Осторожно, новости» пишет, что по территории ЖК бегали рабочие с палками и бросались ими друг в друга. На кадрах можно видеть, что у некоторых в руках были лопаты. Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. Mash приводит данные о пяти пострадавших, а также поврежденных машинах жителей ЖК. Канал добавляет, что участники драки использовали еще и дорожные знаки.
В сентябре мигранты устроили драку с применением палок и арматуры в центре Санкт-Петербурга, на стройке на Лиговском проспекте. Местное ГУ МВД сообщило, что конфликт произошел «из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых стройматериалов». Правоохранители задержали 11 мигрантов и жителя Петербурга. Один из нарушителей сумел скрыться на автомобиле, перед этим совершив наезд на сотрудника полиции.
