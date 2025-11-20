 Перейти к основному контенту
0

МВД назвало число депортированных из России мигрантов в 2025 году

МВД сообщило о депортации 19 тыс. нелегалов из России в 2025 году
Ограничения для мигрантов
Более 128 тыс. миграционных нарушений выявили при операции МВД и ФСБ «Нелегал» в 2025 году. Выдворены из страны 19 тыс. иностранцев. Для сравнения, в прошлом году депортировали 20 тыс. мигрантов, всего было 106 тыс. нарушений
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе операции «Нелегал-2025», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Это на 22 тыс. больше, чем в прошлом году. Из страны были выдворены 19 тыс. иностранцев — на тысячу меньше, чем в 2024-м.

«Территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан», — подчеркнула Волк.

Она добавила, что в сфере трудовой деятельности иностранцев выявлено 28 тыс. нарушений. По итогам операции возбуждено порядка 4,8 тыс. уголовных дел из-за незаконной миграции и еще 1,5 тыс. дел по другим преступлениям, в частности, связанным с оборотом наркотиков и оружия.

Кампания «Нелегал» ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с органами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Операция проводится ежегодно, обычно в два этапа.

1 ноября сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали семерых преступников, организовавших незаконную миграцию 5 тыс. иностранцев. Всего было пресечено 15 705 административных правонарушений.

В том же месяце комиссия правительства России одобрила предложения, по которым иностранцев не будут выдворять, лишать патента и передавать другому государству, если они служили в российских вооруженных силах и принимали участие в военных действиях.

Власти начали ужесточать миграционную политику с марта 2024 года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек и пострадали еще более 550.

В рамках операции «Нелегал-2024», проведенной в 2024 году, правоохранители выявили свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и вместе с органами государственной безопасности возбудили более 4 тыс. уголовных дел. За период проведения операции было принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации мигрантов.

По данным МВД в прошлом году было принято свыше 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств. Кроме того, принудительно Россию покинули свыше 157 тыс. иностранцев.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Валерия Доброва
МВД ФСБ Ирина Волк мигранты нелегалы
