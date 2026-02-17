 Перейти к основному контенту
0

Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с

В Москве ожидается сильный снегопад
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Московский регион в четверг накроет снегопад, местами сильный, за 12 часов может выпасть не менее 6–10 мм осадков. Об этом РБК сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, более интенсивные осадки ожидаются в Москве — центр южного циклона будет находиться практически над Московской областью. Снегопад будет сопровождаться метелью и сильным ветром, порывы могут достигать 12–17 м/с.

Снегопад начнется в ночь на четверг, поэтому к утру на дорогах может быть «значительное количество осадков». Позднякова рекомендовала по возможности отказаться от поездок на личном транспорте — будет снижена видимость из-за «горизонтального» снегопада. Снег будет идти и в ночь на пятницу, но постепенно начнет стихать.

Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В понедельник, 16 февраля, в Москве начался снегопад, вызванный циклоном «Вивиан».Пробки в городе достигли 10 баллов. Дептранс сообщал, что средняя скорость движения в столице составила 21 км/ч, и также призывал пользоваться метро.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
