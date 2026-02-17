Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Московский регион в четверг накроет снегопад, местами сильный, за 12 часов может выпасть не менее 6–10 мм осадков. Об этом РБК сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, более интенсивные осадки ожидаются в Москве — центр южного циклона будет находиться практически над Московской областью. Снегопад будет сопровождаться метелью и сильным ветром, порывы могут достигать 12–17 м/с.

Снегопад начнется в ночь на четверг, поэтому к утру на дорогах может быть «значительное количество осадков». Позднякова рекомендовала по возможности отказаться от поездок на личном транспорте — будет снижена видимость из-за «горизонтального» снегопада. Снег будет идти и в ночь на пятницу, но постепенно начнет стихать.

В понедельник, 16 февраля, в Москве начался снегопад, вызванный циклоном «Вивиан».Пробки в городе достигли 10 баллов. Дептранс сообщал, что средняя скорость движения в столице составила 21 км/ч, и также призывал пользоваться метро.