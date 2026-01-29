Высота сугробов в Москве побила 70-летний рекорд. Инфографика
Утром 29 января высота сугробов на московской метеостанции ВДНХ достигла 62 см, что на 5 см превысило суточное рекордное значение 1956 года (57 см), сообщили РБК в Гидрометцентре России. Высота снежного покрова 27 января составила 41 см, 28 января — 52 см.
Норма высоты снежного покрова для января составляет от 20 до 33 см в зависимости от дня и в среднем растет от начала к концу месяца. Из 29 дней января превышение нормы фиксировали 25 дней, то есть в 86% случаев.
Всего за три дня мощного снегопада в Москве выпало 30 мм осадков, что составило 57% месячной нормы осадков. 27 и 28 января объем осадков составил по 13,5 мм, утром 29 января — 3 мм, следует из данных Гидрометцентра. В первые два дня аномального снегопада были установлены новые исторические рекорды по суточному количеству осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Всего за январь в российской столице было побито три исторических рекорда по дневному количеству осадков, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. В начале месяца, 9 января, на Москву обрушился еще один аномально сильный снегопад. Как сообщили в Гидрометцентре, он стал одним из пяти самых обильных за всю историю наблюдений, то есть за 146 лет, а также вошел в тройку сильнейших в XXI веке.
Таким образом общее количество осадков за январь по данным на 29 января, составило почти 1,5 месячной нормы, что, по данным Леуса, сделало нынешний месяц третьим самым влажным январем в XXI веке.
