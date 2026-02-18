Словацкий Slovnaft заказал семь танкеров нефти после остановки «Дружбы»
Расположенный в Братиславе словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заказал семь танкеров с нефтью, которую он планирует получить по хорватскому нефтепроводу Adria, сообщает издание Dennik N.
Правительство Словакии объявило режим нефтяной чрезвычайной ситуации и решило, что выделит комбинату из государственных резервов 250 тыс. т нефти, которых должно хватить как минимум на один месяц работы НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Продукция завода будет поступать только на словацкий рынок.
На такие меры завод и власти пошли в связи с остановкой поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
13 февраля в Министерстве экономики Словакии сообщили о повреждении трубопровода на территории Украины.
Однако в компании «Укртранснафта» заявили, что нештатную ситуацию на станции «Броды» ликвидировали еще 6 февраля и компания готова возобновить транспортировку нефти.
