Словацкий Slovnaft заказал семь танкеров нефти после остановки «Дружбы»

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Расположенный в Братиславе словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заказал семь танкеров с нефтью, которую он планирует получить по хорватскому нефтепроводу Adria, сообщает издание Dennik N.

Правительство Словакии объявило режим нефтяной чрезвычайной ситуации и решило, что выделит комбинату из государственных резервов 250 тыс. т нефти, которых должно хватить как минимум на один месяц работы НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Продукция завода будет поступать только на словацкий рынок.

На такие меры завод и власти пошли в связи с остановкой поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

13 февраля в Министерстве экономики Словакии сообщили о повреждении трубопровода на территории Украины.

Однако в компании «Укртранснафта» заявили, что нештатную ситуацию на станции «Броды» ликвидировали еще 6 февраля и компания готова возобновить транспортировку нефти.