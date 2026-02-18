Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива на Украину

По словам Сийярто, поставки Украине возобновятся после введения в строй трубопровода «Дружба», по которому Словакии и Венгрии поступает нефть из России. Об аналогичном решении объявил премьер Словакии Фицо

Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС

Венгрия прекратит поставки дизельного топлива Украине до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 18 февраля, передает HVG.

Министр увязал это решение с остановкой прокачки российской нефти по «Дружбе» через территорию Украины в Венгрию и Словакию. В Будапеште случившееся расценили как политический шантаж со стороны Киева.

При этом HVG отмечает, что о прекращении поставок дизельного топлива Сийярто говорил «в пассивном залоге». Венгерское издание напомнило, что экспорт дизеля Украине осуществляет не государство, а венгерская MOL, которая формально независима от властей. HVG пишет, что после слов венгерского премьера остается неясным, MOL сама останавливает поставки, или Будапешт делает их невозможными.

Издание подчеркивает, что Украина сильно зависит от венгерского топлива, газа и электричества, и такой шаг Будапешта был бы для нее болезненным.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южная ветка трубопровода транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также объявил о приостановке НПЗ Slovnaft (единственный НПЗ в Словакии) экспорта дизельного топлива на Украину и направит всю продукцию на внутренний рынок. Издания Pravda и Topky.sk писали, что кабинет министров Словакии принял решение об освобождении части аварийных запасов нефти в форме займа для Slovnaft. Предприятие должно получить не более 250 тыс. т нефти.

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Россия в феврале не поставляла нефть в Словакию и Венгрию, а сокращение объемов прокачки по «Дружбе» стало заметным еще в январе — тогда совокупные поставки в обе страны упали почти до 150 тыс. барр. в сутки, отмечал Bloomberg.

Венгерская MOL сообщила, что поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию прекратились с 27 января. Она начала поставлять нефть на свои заводы морским путем через Хорватию. Сийярто сообщал, что Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». Глава МИД Венгрии объяснил обращение к Хорватии тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам».