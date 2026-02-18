 Перейти к основному контенту
Глава ВТБ призвал дать банкам больше полномочий для борьбы с дропперами

Банкам нужно давать больше полномочий по принятию экстренных мер в ситуациях взаимодействия с дропами, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«Надо давать больше полномочий банкам... Например, мы арестовываем деньги (...), но вопрос — в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать «свои деньги». Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры», — сказал Костин.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

В 2025 году Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропов. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Кроме того, до трех лет лишения свободы грозит клиенту банка, который передает доступ к банковскому счету из корыстных побуждений.

К уголовной ответственности привлекаются те, кто сам совершает неправомерные операции с использованием электронных кошельков, и те, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам.

По данным ВТБ, за три последних года выявлено 380 тыс. дропов, почти половина из них — в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 млн руб.

На форуме в отношении дропов высказалась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщив, что регулятор намерен создать ренкинг банков по степени их уязвимости перед операциями дропперов и мошенников.

Валерия Антонова
дропперы кибербезопасность ВТБ Андрей Костин
