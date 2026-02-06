Росфинмониторинг сообщил о росте объема операций дропов до ₽90 млрд
В 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд руб. Об этом сообщил заместитель начальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев, передает пресс-служба ведомства.
«Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних», — добавил Грачев.
Он также отметил, что меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения. Среди предлагаемых мер — совместная работа с Банком России по платформе «Антидроп», ограничение числа платежных карт на одного человека, информационный обмен о «дропах» с зарубежными партнерами.
С 5 июля 2025 года вступили в силу поправки в ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они нацелены на защиту граждан от дропперов, для которых теперь предусмотрена уголовная ответственность.
В частности, мошенникам грозят следующие меры наказания:
- за передачу доступа к своему счету из корыстных побуждений — штраф до ₽300 тыс. или лишение свободы до трех лет;
- за участие в незаконных операциях по указанию третьих лиц — те же меры ответственности;
- если доступ передает не владелец счета, наказание ужесточается — штраф до ₽1 млн и тюремный срок до шести лет.
Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов тогда заявил, что после вступления закона в силу фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян.
