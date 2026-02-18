ЦБ предложил создать ренкинг банков по уязвимости перед дропперами

Регулятор намерен раскрывать данные о том, как часто банки пропускают операции мошенников и дропперов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банкиры опасаются, что публикация такой информации станет наводкой для злоумышленников

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ намерен создать ренкинг банков по степени их уязвимости перед операциями дропперов и мошенников, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК. По ее словам, такая предварительная работа уже проведена, а сейчас Банк России думает о том, раскрывать ли полученные результаты.

«Мы решили подготовить так называемый антиренкинг крупных банков по дроппингу, куда включили показатели об объеме переводов, по количеству дропперов в общей базе клиентов. И получился такой очень наглядный срез того, как на самом деле, а не в рекламе, банки борются с мошенниками, борются с дропперами. И мы разослали с согласия банков этот ренкинг тем, кто в нем участвует, чтобы могли посмотреть, на каком месте он находится, и принять меры. И хотелось бы узнать мнение банкиров здесь. Может, всё-таки правильнее его публиковать? У нас есть опыт публикации таких ренкингов, например, по жалобам потребителей на банки, на страховщиков, и мы видим, что это работает», — сказала Набиуллина.

Банк России считает дропами или дропперами физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций. Это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников.

Она пояснила, что публикация ренкинга дропперства простимулирует топ-менеджеров банков проявлять озабоченность и принимать меры для улучшения ситуации.

Руководители крупных банков, присутствующие на пленарной сессии форума, по-разному отреагировали на перспективу раскрытия таких оценок ЦБ. Так, предправления оборонного ПСБ (ранее Промсвязьбанк) Петр Фрадков отметил, что ренкинг станет наводкой для мошенников и дропперов — такие недобросовестные клиенты будут стремиться проводить операции через те кредитные организации, где выявлено больше уязвимостей. Он предложил распространять «антиренкинг от ЦБ» между банками по закрытым каналам. Публикация только навредит банкам, согласился зампред Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Глава ВТБ Андрей Костин возразил, что данные все равно станут известны потребителям. «Я не понимаю, как не допустить этот документ в Сеть», — сказал он.

Идею ЦБ поддержал зампред «Сбера» Станислав Кузнецов: «Мне кажется, что такой индекс должен быть. Вопрос к чистоте данных пока остается, инструмент молодой, понятно, что нам необходимы какие-то технологические и технические сессии, чтобы выверить точность данных. Какие-то такие вещи надо, наверное, доработать». По его словам, речь может идти не о ренкинге, а об индексе, «который показывает здоровое или нездоровое состояние либо отношение банков» к дропперству.

Несмотря на неоднозначную реакцию банкиров, ЦБ склоняется к тому, чтобы сделать ренкинг банков по уязвимости перед дропперами публичным.

«Мы его опубликуем. Я не думаю что это будет наводка для мошенников, а вот предупреждения для клиентов — это важно», — заключила глава Банка России.