Ночью в Коломыйском военкомате на Украине произошел взрыв

Фото: Iurii Vlasenko / Shutterstock

В здании территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата) в городе Коломыя на Украине в ночь на 18 февраля произошел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Взрыв произошел в 1:15 (2:15 мск) 18 февраля. По данным прокуратуры, никто не пострадал. «В результате взрывной волны в отдельных помещениях выбиты стекла в окнах», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и полиции выясняют причину взрыва, а также устанавливают личности причастных к произошедшему.

В июле 2025 года в Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги произошел взрыв в здании военкомата. Погибли два человека, еще 11 пострадали.