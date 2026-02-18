Ночью в Коломыйском военкомате на Украине произошел взрыв
В здании территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата) в городе Коломыя на Украине в ночь на 18 февраля произошел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Взрыв произошел в 1:15 (2:15 мск) 18 февраля. По данным прокуратуры, никто не пострадал. «В результате взрывной волны в отдельных помещениях выбиты стекла в окнах», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и полиции выясняют причину взрыва, а также устанавливают личности причастных к произошедшему.
В июле 2025 года в Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги произошел взрыв в здании военкомата. Погибли два человека, еще 11 пострадали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США