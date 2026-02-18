 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ночью в Коломыйском военкомате на Украине произошел взрыв

В ТЦК города Коломыя на Украине произошел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Iurii Vlasenko / Shutterstock
Фото: Iurii Vlasenko / Shutterstock

В здании территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата) в городе Коломыя на Украине в ночь на 18 февраля произошел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Взрыв произошел в 1:15 (2:15 мск) 18 февраля. По данным прокуратуры, никто не пострадал. «В результате взрывной волны в отдельных помещениях выбиты стекла в окнах», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и полиции выясняют причину взрыва, а также устанавливают личности причастных к произошедшему.

В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
Фото:tv0e_rivne / Telegram

В июле 2025 года в Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги произошел взрыв в здании военкомата. Погибли два человека, еще 11 пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анастасия Карева
военкомат взрыв Украина уголовное дело
Материалы по теме
Пастор и четверо пожарных пострадали при взрыве в церкви в США
Политика
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае
Общество
В Одессе прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
В Южной Корее пообещали ужесточить наказание за запуск дронов в КНДР Политика, 15:30
Венгерская компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию Политика, 15:30
В федерации футбола Мали сообщили, что сыграют с Россией в марте Спорт, 15:26
Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых Общество, 15:23
Рассекретили до дебюта. Что известно об Audi RS5 нового поколения Авто, 15:23
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
РАДИО
 Политика, 15:21
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 15:19
Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких Общество, 15:19
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно Общество, 15:11
Костин оценил идею о лимите в 20 карт словами «в бумажник не влезет» Финансы, 15:08
«Магнит» после обрушения крыши склада не ожидает перебоев с поставками Общество, 15:03
Чем закончились переговоры в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00