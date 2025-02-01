В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв

Взрыв произошел в здании ТЦК в Ровно. Предварительно, погиб один человек, пострадали еще шесть. Территорию оцепили, на месте работают спасатели и правоохранительные органы

Фото: tv0e_rivne / Telegram

В помещении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Ровенской области Украины около 16:00 по местному времени (17:00 мск) произошел взрыв. Об этом сообщил ТЦК на странице в Facebook (входит в Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

На месте работают сотрудники спасательных служб и представители правоохранительных органов. Территория оцеплена. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, заявили в ТЦК.

Национальная полиция Украины сообщает, что взрыв произошел в 16:15 (17:15 мск). «Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения», — говорится в публикации Нацполиции в телеграм-канале.

«Суспiльне» пишет, что перекрыта пешеходная часть возле здания ТЦК, движение транспорта не ограничивали. ТСН сообщает, что в здании выбиты окна.

Это не первый случай, когда в зданиях украинских военкоматов происходят взрывы. В середине июля прошлого года неизвестный ночью бросил гранату в фасад ТЦК в городе Буск в Золочевском районе Львовской области, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия не было, повреждения получили окна и фасад здания.

В середине декабря Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании 37-летнего ранее судимого мужчины, который подорвал самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК в центре Днепра. Тогда погиб один человек, еще четверо были ранены, среди них — двое полицейских, передавало УНИАН.