Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае

Взрыв газа произошел в жилом доме в станице Крепостная Краснодарского края, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел утром 16 февраля в доме 16В по улице Ленина. Возгорания после взрыва не произошло. Здание частично разрушено, под завалами оказался один человек. В доме находились еще трое человек, в том числе двое детей, они не пострадали.

Как написал глава Северского района Алексей Чеверев в своем телеграм-канале, в результате взрыва погибла одна женщина. По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон.

Прокуратура начала проверку. На место выехали оперативные службы.

В январе в селе Челябинской области в результате взрыва бытового газа погиб 53-летний местный житель. Тогда следственный отдел по городу Троицку возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса).