Пастор и четверо пожарных пострадали при взрыве в церкви в США

В церкви Abundant Life Fellowship Church на севере штата Нью-Йорк произошел взрыв, который практически полностью разрушил здание, пятеро пострадали, сообщили в местной полиции, передает ABC.

По предварительным данным, люди в здании церкви почувствовали запах газа и вызвали пожарных. Взрыв произошел после включения печи, пожарного, находившегося на первом этаже и пытавшегося проветрить здание, ударной волной отбросило к стене, уточняет AP.

Среди пострадавших — 43-летний пастор церкви и четыре прибывших на помощь спасателя (60-летний начальник пожарной службы, 67-летний, 43-летний и 71-летний пожарные).

Все пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии, уточнили в полиции.

В полиции заявили, что церковь «уничтожена». Признаков преступления нет, точная причина устанавливается. Дорога рядом с местом происшествия остается перекрытой, подчеркнули в полиции.

В начале февраля полиция в Неваде сообщила о повреждении баптистской церкви на углу 8-й и C-стрит в результате взрыва, произошедшего, по предварительным данным, в связи с утечкой пропана. Никто не находился внутри церкви.