В Одессе прогремели взрывы
В украинском городе Одесса слышны взрывы, сообщает «Страна».
Глава областной военной администрации Олег Кипер предупредил о повторной воздушной тревоге в 23:40 мск. По данным «Суспiльне Одеса», в Черноморске и в селе Лиманка сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Также корреспондент «Суспiльне» сообщил о взрывах в Николаеве.
В 23:55 Кипер написал в своем телеграм-канале об отбое тревоги. Однако через восемь минут в Одессе вновь объявили воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
