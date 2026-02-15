В Одессе прогремели взрывы

В украинском городе Одесса слышны взрывы, сообщает «Страна».

Глава областной военной администрации Олег Кипер предупредил о повторной воздушной тревоге в 23:40 мск. По данным «Суспiльне Одеса», в Черноморске и в селе Лиманка сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также корреспондент «Суспiльне» сообщил о взрывах в Николаеве.

В 23:55 Кипер написал в своем телеграм-канале об отбое тревоги. Однако через восемь минут в Одессе вновь объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.