 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском городе Одесса слышны взрывы, сообщает «Страна».

Глава областной военной администрации Олег Кипер предупредил о повторной воздушной тревоге в 23:40 мск. По данным «Суспiльне Одеса», в Черноморске и в селе Лиманка сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также корреспондент «Суспiльне» сообщил о взрывах в Николаеве.

Власти Одессы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Политика

В 23:55 Кипер написал в своем телеграм-канале об отбое тревоги. Однако через восемь минут в Одессе вновь объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Одесса Украина взрывы ПВО
Материалы по теме
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Политика
Власти Одессы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Политика
На юге Одессы произошел пожар на энергетическом объекте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Орбан призвал «бояться Брюсселя, а не Востока» Политика, 01:33
Как Минфин хочет решить коллизию с программой долгосрочных сбережений Инвестиции, 01:24
В Одессе прогремели взрывы Политика, 01:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 01:11
Россиянка вышла в 1/4 финала в шорт-треке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:05
Спортсмен из Латвии впервые в истории выиграл медаль на ОИ в шорт-треке Спорт, 01:03
Омбудсмен ЛНР попросит Путина выдать гражданство итальянскому журналисту Политика, 00:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Axios узнал о планах США усилить давление на Иран из-за продажи нефти КНР Политика, 00:32
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 00:30
Crew Dragon с российским космонавтом на борту состыковался с МКС Технологии и медиа, 00:26
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 00:20
Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго» Политика, 14 фев, 23:57
Глейхенгауз будет тренером Петросян на Олимпиаде Спорт, 14 фев, 23:56
Еврокомиссар сочла невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году Политика, 14 фев, 23:34