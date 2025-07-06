В Полтавской области произошел взрыв в военкомате
В Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в здании военкомата, сообщает «Страна.ua».
Взрыв произошел во время воздушной тревоги.
Как отмечает агентство, за последнюю неделю это третий взрыв в ТЦК.
До этого они прогремели в военкоматах в Кривом Роге и Полтаве.
По данным врио руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, погибли два человека, еще 11 пострадали.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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