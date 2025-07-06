Взрыв произошел в военкомате в Кременчуге на Украине

В Полтавской области произошел взрыв в военкомате

В Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в здании военкомата, сообщает «Страна.ua».

Взрыв произошел во время воздушной тревоги.

Как отмечает агентство, за последнюю неделю это третий взрыв в ТЦК.

До этого они прогремели в военкоматах в Кривом Роге и Полтаве.

По данным врио руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, погибли два человека, еще 11 пострадали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.