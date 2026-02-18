 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Боксер Усик допустил, что может стать президентом Украины

Боксер Усик в разговоре с пранкерами допустил, что может возглавить Украину
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пошутил, что мог бы принять участие в следующих выборах президента Украины. Видеозапись опубликована на официальной странице Вована и Лексуса в соцсети «ВКонтакте».

В ходе разговора Усик поделился, что считает коррупцию главной проблемой Украины. В ответ пранкер, представившийся президентом Польши Каролем Навроцким, поинтересовался у боксера, не рассматривает ли он проблемы в стране как шанс стать президентом Украины.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны», — пошутил в ответ Усик.

Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с иностранными деятелями, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.

МИД подтвердил готовность отказаться от ударов по Украине в день выборов
Политика
Михаил Галузин

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов провести выборы «как можно быстрее», но при условии перемирия продолжительностью два-три месяца или полноценного завершения конфликта. Позднее он добавил, что 90% жителей Украины выступают против проведения выборов.

Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года, но их отложили из-за военного положения. Российский президент Владимир Путин прежде говорил, что Зеленский больше не является легитимной властью, а таковой обладают Верховная рада и ее спикер. ЕС и США признают легитимность Зеленского.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Александр Усик Украина выборы президента пранкеры Вован и Лексус
Материалы по теме
Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов
Политика
Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля
Политика
Кремль оценил сообщения о датах выборов и референдума на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
В Южной Корее пообещали ужесточить наказание за запуск дронов в КНДР Политика, 15:30
Венгерская компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию Политика, 15:30
В федерации футбола Мали сообщили, что сыграют с Россией в марте Спорт, 15:26
Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых Общество, 15:23
Рассекретили до дебюта. Что известно об Audi RS5 нового поколения Авто, 15:23
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
РАДИО
 Политика, 15:21
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 15:19
Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких Общество, 15:19
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно Общество, 15:11
Костин оценил идею о лимите в 20 карт словами «в бумажник не влезет» Финансы, 15:08
«Магнит» после обрушения крыши склада не ожидает перебоев с поставками Общество, 15:03
Чем закончились переговоры в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00