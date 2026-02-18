Боксер Усик допустил, что может стать президентом Украины
Украинский боксер Александр Усик в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пошутил, что мог бы принять участие в следующих выборах президента Украины. Видеозапись опубликована на официальной странице Вована и Лексуса в соцсети «ВКонтакте».
В ходе разговора Усик поделился, что считает коррупцию главной проблемой Украины. В ответ пранкер, представившийся президентом Польши Каролем Навроцким, поинтересовался у боксера, не рассматривает ли он проблемы в стране как шанс стать президентом Украины.
«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны», — пошутил в ответ Усик.
Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с иностранными деятелями, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов провести выборы «как можно быстрее», но при условии перемирия продолжительностью два-три месяца или полноценного завершения конфликта. Позднее он добавил, что 90% жителей Украины выступают против проведения выборов.
Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года, но их отложили из-за военного положения. Российский президент Владимир Путин прежде говорил, что Зеленский больше не является легитимной властью, а таковой обладают Верховная рада и ее спикер. ЕС и США признают легитимность Зеленского.
