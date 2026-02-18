 Перейти к основному контенту
Российская делегация покинула отель в Женеве после переговоров. Видео

Переговоры России и Украины

Российская делегация покинула отель в Женеве после переговоров. Видео
Делегация России покинула отель InterContinental в Женеве, в котором прошел второй день трехсторонних переговоров, передает корреспондент РБК.

Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров
На кадрах видно, как кортеж российской делегации покидает территорию отеля.

Встреча делегаций России, Украины и США прошла в закрытом формате. Переговоры продлились два часа.

Третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине прошел 17 и 18 февраля в Женеве. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавил российскую делегацию, назвал переговоры тяжелыми, но деловым. По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время.

Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

С американской стороны присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов», чем во время предыдущих встреч.

