В первый день переговоры продлились около шести часов, во второй — около двух. Разговор был тяжелый, но деловой, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Ожидается новый раунд, добавил он.

Video

Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, переговоры были тяжелыми, но деловыми. Также предстоит новый раунд, добавил он.

Во второй день, 18 февраля, переговоры продлились два часа. В первый день, 17 февраля, встречи продолжались около шести часов.

По словам источника РБК в переговорной группе, в первый день диалог был «очень напряженным». Обсуждения велись в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров.

По итогам первого дня спецпосланник США Стив Уиткофф отмечал успех действующей администрации американского президента, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». Axios со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры «зашли в тупик» из-за позиций, представленных со стороны Владимира Мединского.

Трехсторонние переговоры длились два дня — с 17 по 18 февраля. Они проходили в отеле InterContinental в закрытом для журналистов формате.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, до этого представлявший Россию летом 2025-го и в 2022 году. В переговорную группу России также вошли 15–20 человек, включая замглавы МИДа Михаила Галузина и начальника Главного управления Генерального штаба ВС России адмирала Игоря Костюкова. В Женеву также прибыл спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев для переговоров с представителями Вашингтона по восстановлению российско-американских отношений. В трехсторонних переговорах он не участвовал.

Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

На переговорах с американской стороны кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера присутствовали министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

В организации встречи в Женеве ключевую роль сыграл глава отдела международной безопасности МИДа Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, который был одним из организаторов саммита мира в Бюргенштоке в 2024 году, пишет Neue Zuercher Zeitung. На открытии трехсторонних переговоров также присутствовал глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис.

За ходом трехсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Они приехали в отель, где проходили переговоры, по просьбе Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключал участие европейцев в переговорах.

Предыдущий раунд переговоров прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Участники этого раунда переговоров охарактеризовали встречу как конструктивную. После переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «157 на 157».

Материал дополняется