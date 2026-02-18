 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров

Появилось видео с места переговоров в Женеве
Переговоры России и Украины

В Женеве 18 февраля проходит второй день переговоров между Россией, Украиной и США. Место проведения — отель InterContinental.

Как прошел первый день переговоров по Украине и кто там появился. Главное
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Швейцария переговоры Женева Россия США Украина
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Украина ввела санкции против Лукашенко Политика, 11:03
В Госдепе США раскрыли детали предполагаемых ядерных испытаний Китая Политика, 11:01
Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram Политика, 10:58
ЕК предложит инвестировать в страны, граничащие с Россией и Украиной Политика, 10:53
Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов Политика, 10:49
Сила места: как развивается восстановительный туризм Отрасли, 10:48
VK закрыл мессенджер «ТамТам» Технологии и медиа, 10:41
Уоррен Баффетт сократил долю в Apple и инвестировал в New York Times Инвестиции, 10:32
Названы самые популярные регионы России для путешествий в феврале-марте Недвижимость, 10:30
ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска Политика, 10:24
Дефицит железа и сдвиг к сервиcным моделям: что ждет IT-рынок в 2026 годуПодписка на РБК, 10:22
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с Белым месяцем Общество, 10:17
Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров Политика, 10:17
США предъявили обвинение капитану танкера, сменившего флаг на российский Политика, 10:17