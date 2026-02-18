Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров
Появилось видео с места переговоров в Женеве
В Женеве 18 февраля проходит второй день переговоров между Россией, Украиной и США. Место проведения — отель InterContinental.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой