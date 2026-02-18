 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Wildberries запустил площадку для продажи любых товаров

Wildberries запустил универсальную площадку для частных продаж любых товаров
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила о расширении своего сервиса «Ресейл». Теперь пользователи маркетплейса могут продавать не только вещи, ранее приобретенные на Wildberries, но и любые другие товары, независимо от места их покупки. Обновление уже доступно на сайте и в мобильном приложении, сообщили РБК в компании.

«Ресейл» — раздел для частных объявлений, где клиенты продают товары друг другу, используя инфраструктуру маркетплейса. Оплата производится отдельно от основных покупок и доступна только по 100-процентной предоплате. Получить заказ можно в любом удобном пункте выдачи Wildberries.

Как пояснила глава РВБ и основатель Wildberries Татьяна Ким, решение превратить сервис в универсальную площадку для перепродажи усиливает модель компании и создает новый сценарий взаимодействия с платформой. При этом для покупателей процесс поиска, оформления и получения заказа остается привычным.

Нововведение не отменяет действующих ограничений. В «Ресейле» по-прежнему запрещена продажа крупногабаритных товаров, техники, ювелирных изделий, фармацевтики, продуктов питания, растений, алкоголя и товаров категории 18+. Также установлены лимиты по габаритам: не более 60×40×40 см.

Ранее стало известно, что в Wildberries может войти собственный онлайн-кинотеатр. Реализация проекта запланирована на 2026 год. По словам источников РБК на медиарынке, за контент кинотеатра будет отвечать продюсер Артур Джанибекян. В пресс-службе РВБ не стали комментировать информацию об этом.

