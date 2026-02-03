 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Wilberries и Ozon заявили о снятии с продажи «кофты Эпштейна»

Фото: Katsiuba Volha / Shutterstock
Фото: Katsiuba Volha / Shutterstock

Маркетплейсы Wildberries и Ozon удаляют карточки товаров с копией кофты американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуализированные преступления. Об этом РБК сообщила пресс-служба Объединенной компании Wildberries & Russ, а также пресс-служба Ozon.

Карточки таких товаров на Wilberries были обнаружены и заблокированы с помощью искусственного интеллекта. Пресс-служба отметила, что если в ходе проверки появятся другие товары с нарушениями, то их так же оперативно скроют с витрины.

Ozon отметил, что тоже использует ИИ-технологии для мониторинга товаров. Компания решила скрыть проблемные позиции, даже несмотря на отсутствие жалоб и распоряжений.

«Хотя относительно толстовок не было жалоб клиентов или распоряжений регуляторов, мы приняли решение скрыть их с витрины. В скором времени они не будут доступны к покупке на Ozon», — говорится в сообщении.

Адвокат заявил, что половина файлов Эпштейна осталась не опубликована
Политика
Тодд Бланш

Копии темно-синего свитшота с молнией и красной нашивкой, которую носил финансист, начали продавать на маркетплейсах после публикации файлов Эпштейна в конце прошлого года. Также продавцы начали выставлять на продажу другую атрибутику с изображением педофила и маски с его лицом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков, Александра Озерова
Wildberries Ozon Джеффри Эпштейн новости продажа
