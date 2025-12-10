Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries

Объединение и развод в Wildberries

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries. Об этом он сообщил РБК.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО «Вайлдберриз». 100% компании владеет его бывшая супруга Татьяна Ким.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ (ООО «РВБ») отказались от комментариев.

Бакальчук и Ким официально развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», перешла к Ким, которая владела остальными 99%.

ООО «Вайлдберриз» — один из учредителей ООО «РВБ» с долей в нем 65%. Russ через ООО «Стинн» владеет оставшимися 35%.

Бакальчук после развода с Ким получил должность главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Он занимается цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»,

Материал дополняется