Объединение и развод в Wildberries⁠,
0

Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries. Об этом он сообщил РБК.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО «Вайлдберриз». 100% компании владеет его бывшая супруга Татьяна Ким.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ (ООО «РВБ») отказались от комментариев.

Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества
Бизнес
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

Бакальчук и Ким официально развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», перешла к Ким, которая владела остальными 99%.

ООО «Вайлдберриз» — один из учредителей ООО «РВБ» с долей в нем 65%. Russ через ООО «Стинн» владеет оставшимися 35%.

Бакальчук после развода с Ким получил должность главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Он занимается цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»,

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Александр Ситюков Александр Ситюков, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владислав Бакальчук Татьяна Ким Wildberries раздел имущества
Татьяна Ким фото
Татьяна Ким
предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
