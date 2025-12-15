Wildberries & Russ объявила о покупке «Рив Гош»

О возможной покупке «Рив Гош» объединенной компанией Wildberries & Russ в сентябре сообщал источник РБК. Тогда же обе компании объявили о стратегическом партнерстве: магазины сети подключили к сервису WB по самовывозу товаров

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ООО «РВБ», объединенная компания Wildberries & Russ, стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Сумма сделки не раскрывается.

«В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании «Рив Гош». Ведущий российский ретейлер вошел в состав компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», — отметили в компании.

Присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» «развить онмиканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия», ожидает компания. В конце сентября компании объявили о стратегическом партнерстве. Речь шла о подключении 252 магазинов «Рив Гош» к сервису маркетплейса по самовывозу товаров.

О возможной покупке «Рив Гош» объединенной компанией Wildberries & Russ в сентябре сообщал источник РБК, знакомый с переговорами.

Сеть «Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс» — ранее была подконтрольна (100%) кипрской Rive Gauche Group Ltd. На 2021 год ее основным владельцем была Инна Мейер (51%), жена бывшего совладельца обанкротившейся сети «Юлмарт» Августа Мейера.

В сентябре прошлого года суд в Петербурге приговорил бывших совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера к четырем и трем годам колонии соответственно по обвинению в хищении средств у банков ВТБ, «Сбер» и компании «СберФакторинг» на 3,14 млрд руб. По делу также проходили жена Мейера (она получила два года колонии) и еще ряд фигурантов. Однако всех освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Еще 25% Rive Gauche Group Ltd ранее принадлежало панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань. Как следует из выписки ЕГРЮЛ на 15 декабря 2025 года, 100% в ООО «Аромалюкс» принадлежит ООО «РВБ». Согласно данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Аромалюкс» составила 37,4 млрд руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб. (втрое больше, чем в 2023-м, когда он составлял 557,4 млн руб.)