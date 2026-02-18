В Чечне появились мобильные группы противовоздушной обороны

Фото: Минобороны России

В Чечне появились новые вооруженные отряды — мобильные группы противовоздушной обороны, сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.

На совещании главы Чечни Рамзана Кадырова с силовым блоком Даудов заявил, что отряды сформированы по его поручению. Ранее Кадыров дал указание усилить работу сил ПВО в регионе. В составе отрядов — сотрудники МВД, Росгвардии и Минобороны. Средства ПВО в регионе работают в круглосуточном режиме.

7 января утром дежурные средства ПВО Чечни сбили беспилотник. В тот же день в аэропорту Грозного ввели ограничения на прилет и вылет воздушных судов.

Перед этим, 9 декабря 2025 года, в Чечне наградили военного, который сбил беспилотник над регионом. Он получил премию в размере 1 млн руб., а также благодарственное письмо, составленное Кадыровым. В тот же день Минобороны отчиталось о том, что над республикой сбили один беспилотник.