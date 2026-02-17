 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией сбили 151 беспилотник

Средства ПВО сбили над российскими регионами 151 украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 151 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 50 — уничтожили над акваторией Черного моря, еще 29 — над акваторией Азовского моря. 38 аппаратов перехватили над Крымом, 18 над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Четыре беспилотника сбили над Брянской областью, один — над Курской.

На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за падения частей БПЛА
Политика

В ночь на 17 февраля ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь. В результате налета осколками от выбитого ударной волной окна посекло девятилетнего мальчика. Его доставили в больницу, где медики оценили его состояние как удовлетворительное. Кроме того, в Краснодарском крае при падении фрагментов дронов пострадали два человека.

Полеты минувшей ночью приостанавливали семь российских аэропортов. На момент подготовки публикации ограничения действуют, в авиагаванях Перми, Уфы, Ижевска, Нижнекамска, Сочи, Краснодара и Геленджика (в дополнение к действующему NOTAM).

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны беспилотники атака дронов ПВО
