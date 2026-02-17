За ночь над Россией сбили 151 беспилотник

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 151 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 50 — уничтожили над акваторией Черного моря, еще 29 — над акваторией Азовского моря. 38 аппаратов перехватили над Крымом, 18 над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Четыре беспилотника сбили над Брянской областью, один — над Курской.

