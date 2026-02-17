За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 151 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов — 50 — уничтожили над акваторией Черного моря, еще 29 — над акваторией Азовского моря. 38 аппаратов перехватили над Крымом, 18 над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Четыре беспилотника сбили над Брянской областью, один — над Курской.
В ночь на 17 февраля ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь. В результате налета осколками от выбитого ударной волной окна посекло девятилетнего мальчика. Его доставили в больницу, где медики оценили его состояние как удовлетворительное. Кроме того, в Краснодарском крае при падении фрагментов дронов пострадали два человека.
Полеты минувшей ночью приостанавливали семь российских аэропортов. На момент подготовки публикации ограничения действуют, в авиагаванях Перми, Уфы, Ижевска, Нижнекамска, Сочи, Краснодара и Геленджика (в дополнение к действующему NOTAM).
