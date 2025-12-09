 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военного, сбившего дрон над Чечней, наградили миллионом рублей

Сюжет
Военная операция на Украине

Военного, который сбил беспилотник над Чечней, наградили премией в размере миллиона рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Бойцу также вручили составленное Кадыровым благодарственное письмо.

«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен Благодарственным письмом Главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров сообщил об отражении атаки дронов в Чечне
Политика

9 декабря Минобороны отчиталось, что над республикой сбили один беспилотник.

Несколькими днями ранее на Чечня подверглась налету БПЛА — тогда атака была совершена на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити», никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Чечня Рамзан Кадыров беспилотники БПЛА награда
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров сообщил об отражении атаки дронов в Чечне
Политика
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Политика
Силы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, в том числе над Чечней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 23:17 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 23:17
Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украины Политика, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Военного, сбившего дрон над Чечней, наградили миллионом рублей Политика, 23:29
Зеленский сообщил о готовности Украины к «энергетическому перемирию» Политика, 23:21
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 23:00
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 22:57
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Почему бизнес выбирает агентские схемы для международных платежей Радио, 22:46
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Европейские лидеры ответили на претензии Вашингтона к Евросоюзу Политика, 22:45
Поезда на водороде: как технологии меняют транспорт Тренды, 22:45
Зеленский признал, что Киеву не удается вернуть Крым и вступить в НАТО Политика, 22:40
Как DAM-системы меняют работу с корпоративными данными Тренды, 22:36
Захарова словами «превзошла себя» описала санкции Британии против Дугина Политика, 22:35