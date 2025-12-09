Военного, сбившего дрон над Чечней, наградили миллионом рублей

Военного, который сбил беспилотник над Чечней, наградили премией в размере миллиона рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Бойцу также вручили составленное Кадыровым благодарственное письмо.

«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен Благодарственным письмом Главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — написал он в своем телеграм-канале.

9 декабря Минобороны отчиталось, что над республикой сбили один беспилотник.

Несколькими днями ранее на Чечня подверглась налету БПЛА — тогда атака была совершена на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити», никто не пострадал.