Военного, сбившего дрон над Чечней, наградили миллионом рублей
Военного, который сбил беспилотник над Чечней, наградили премией в размере миллиона рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Бойцу также вручили составленное Кадыровым благодарственное письмо.
«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен Благодарственным письмом Главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — написал он в своем телеграм-канале.
9 декабря Минобороны отчиталось, что над республикой сбили один беспилотник.
Несколькими днями ранее на Чечня подверглась налету БПЛА — тогда атака была совершена на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити», никто не пострадал.
