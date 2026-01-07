 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Чечни, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, дрон был уничтожен в период с 7:00 до 9:00 мск. Также в течение этих двух часов перехватили и сбили беспилотник над Крымом.

Утром 7 января в аэропорту Грозного действовали ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 4:41 мск, их сняли в 9:12 мск.

Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В рождественскую ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 23 дрона. Они были уничтожены над Черным и Азовским морями, Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом. Еще девять беспилотников были перехвачены с 23:00 до 7:00 мск: пять — над Черным морем, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией.

Помимо аэропорта Грозного, Росавиация также вводила ограничения на полеты в воздушных гаванях Владикавказа, Геленджика и Магаса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
беспилотники Чечня ПВО Минобороны
Материалы по теме
Над Россией за ночь уничтожили 129 беспилотников
Политика
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Политика
Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Новый спрос и реформа отрасли: что ждет электроэнергетику в 2026 годуПодписка на РБК, 12:05
WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом Политика, 11:45
Житель Белгородской области погиб при взрыве украинского дрона Политика, 11:44
Кучеров набрал два очка и продлил результативную серию в НХЛ Спорт, 11:44
Зеленский приехал на Кипр Политика, 11:27
Работы меньше, требований больше: чего ждать от найма в IT в 2026 годуПодписка на РБК, 11:21
Politico узнало, какие пункты США вырезали из декларации по Украине Политика, 11:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ по сухим матчам Спорт, 11:09
Российские руководители признали, что их больше всего мотивирует зарплата Образование, 11:05
Антихаризма: какие ошибки в общении и поведении отталкивают собеседника Образование, 11:03
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:02
Эти автомобили чаще всего угоняли в 2025 году. Антирейтинг страховщиков Авто, 11:00
Смерть соцсетей, «не болтай» и охлаждение к ЗОЖу — тренды 2026 годаПодписка на РБК, 10:59
Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней Политика, 10:58