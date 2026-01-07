Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Чечни, сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, дрон был уничтожен в период с 7:00 до 9:00 мск. Также в течение этих двух часов перехватили и сбили беспилотник над Крымом.
Утром 7 января в аэропорту Грозного действовали ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 4:41 мск, их сняли в 9:12 мск.
В рождественскую ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
По данным Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 23 дрона. Они были уничтожены над Черным и Азовским морями, Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом. Еще девять беспилотников были перехвачены с 23:00 до 7:00 мск: пять — над Черным морем, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией.
Помимо аэропорта Грозного, Росавиация также вводила ограничения на полеты в воздушных гаванях Владикавказа, Геленджика и Магаса.
