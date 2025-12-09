 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров сообщил об отражении атаки дронов в Чечне

Сюжет
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил об отражении атаки дронов в Чечне
Video

В Чечне была отражена атака беспилотников, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Один дрон был сбит средствами ПВО Воздушно-космических сил Минобороны над территорией соседнего региона, еще два — мобильными огневыми группами МВД по Чечне и Росгвардии над территорией самой республики. Кадыров уточнил, что на опубликованных им кадрах запечатлено уничтожение дрона над Грозненским районом Чечни.

Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном
Политика

Регион неоднократно подвергался налетам украинских беспилотников. Так, 5 декабря они атаковали одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». В результате происшествия никто не пострадал, а Кадыров пообещал в ответ «личный подарок» для Украины.

Теги
Полина Дуганова
Рамзан Кадыров Чечня атака дронов беспилотники
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
