Общество
0

Синоптик пообещал Москве балканский циклон и «самые огромные сугробы»

Тишковец: в Москве снег будет «валить буквально стеной»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве могут появиться самые большие за всю зиму сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«50% месячной нормы снега обрушится на Москву в четверг!» — написал синоптик в своем телеграм-канале.

По словам Тишковца, в четверг с приближением балканского циклона с 6:00 утра зарядят снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться. Пик ожидается в середине дня, когда снег будет «валить буквально стеной».

«За сутки (с 6:00 19 февраля до 6:00 20 февраля) в Москве выпадет до 20–25 мм осадков или более 50% месячной нормы осадков», — добавил синоптик.

За время снегопада снежный покров вырастет на 29–34 см — это будут самые большие сугробы с начала зимы (по самым пессимистичным прогнозам, высота снежного покрова достигнет 80 см). Есть вероятность, они побьют рекорд 1966 года, когда 19 февраля в столице зафиксировали сугробы высотой 64 см.

На юге Подмосковья зафиксировали почти 30-градусный мороз
Общество
Фото:Олег Спиридонов / Business Online / Global Look Press

Ветер будет юго-восточным и порывистым, из-за метели ухудшится видимость до 1–2 км. Мороз смягчится, и следующей ночью температура воздуха составит минус 10–13 градусов. Днем она поднимается до минус 5–8. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

По данным Гидрометцентра России, 19 февраля средиземноморский циклон выйдет в центр европейской части страны. Сильный снегопад ожидается в разных регионах ЦФО, Включая Москву, Московскую и Владимирскую области.

Причиной такой погоды, по версии Гидрометцентра, станет циклон, возникший над северной частью Адриатического моря и прошедший через Балканский полуостров. В его циркуляцию окажутся втянутыми теплые и влажные воздушные массы. Продвигаясь вглубь, они остынут, из-за чего осадки усилятся.

29 января высота сугробов достигла 62 см и побила суточный рекорд 1956 года. За три дня в Москве тогда выпало 57% осадков.

Ксения Потрошилина
