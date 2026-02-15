 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Санкт-Петербурге зафиксировали рекордные за зиму морозы

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала текущей зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Окончательный минимум сегодняшнего дня, 15 февраля, составит минус 23,6 градуса. Таких значений, отмечает синоптик, в городе не отмечалось с 4 января 2024 года, а для февраля это самый низкий показатель с 18 февраля 2021 года.

Аномально холодный период, однако, будет кратковременным. Уже в понедельник 16 февраля ожидается потепление: ночью температура составит от минус 15 до 17 градусов, днем — от минус 8 до 10 градусов.

В центральной части России резко похолодает после потепления
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Накануне в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Власти города призвали автомобилистов соблюдать особую осторожность, а местных жителей теплее одеваться, чтобы избежать переохлаждений и обморожений.

Желтый уровень погодной опасности вводят, когда метеоусловия могут угрожать здоровью граждан или работе транспорта, не перерастая в чрезвычайную ситуацию.

Леус ранее объяснил, что город оказался под влиянием холодного скандинавского антициклона. В регион поступает арктический воздух, на фоне чего атмосферное давление выросло, а небо прояснилось. При ясной погоде и слабом ветре температура падает особенно резко — воздух быстро выхолаживается.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Санкт-Петербург морозы зима синоптик
