Общество⁠,
0

В большинстве регионов ЦФО ударят морозы до минус 23 в ночь на 18 февраля

В регионах ЦФО синоптики прогнозируют морозы
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Ночные морозы до минус 18–23 градусов ожидают жителей некоторых регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ночь с 17 на 18 февраля, следует из информации сайта Гидрометцентра России.

В ночь с 17 на 18 февраля ожидается температура воздуха от минус 12–16 градусов в Белгородской, Воронежской, Курской областях до минус 18–23 градусов в Москве и Московской области, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.

В регионы ЦФО входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Москва, которая является центром округа.

В Санкт-Петербурге зафиксировали рекордные за зиму морозы
Общество
Санкт-Петербург

Судя по прогнозам, жителей центральных регионов ожидают морозные ночи также с 16 на 17 и с 18 на 19 февраля.

