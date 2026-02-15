Москвичам спрогнозировали десятиградусные морозы 15 февраля

Жителей Москвы 15 февраля ждет похолодание и облачная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Днем температура составит минус 10 градусов, а к вечеру опустится до минус 12 градусов при влажности воздуха 80%. Легкий снег, накрывший столицу, закончится к 08:50 мск. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2-3 м/с с порывами до 9 м/с.

Атмосферное давление удержится в пределах 739 мм рт. ст. Ожидаются гололед или налипание снега. В столице действует желтый уровень опасности, объявленный Гидрометцентром. Он продлится до утра 16 февраля.

В этот день прогнозируется снегопад и метель, а также дальнейшее понижение температуры — она опустится до минус 11 до минус 13 градусов. Скорость ветра, согласно данным сервиса, составит 5-7 м/с, а порывы вплоть до 12 м/с.

О похоладании в столице ранее предупреждали синоптики. Так, накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с РБК объяснил, что это связано с приходом в Москву холодного атмосферного фронта

Другой ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец еще 11 февраля предупредил, что в начале текущей недели «репетиция весны» завершится и «зима вновь вернет свои позиции»