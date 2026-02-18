 Перейти к основному контенту
Общество
На юге Подмосковья зафиксировали почти 30-градусный мороз

В Подмосковье ночью ударил почти 30-градусный мороз
Фото: Олег Спиридонов / Business Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Business Online / Global Look Press

В Серебряных Прудах на юге Московской области минувшей ночью синоптики зафиксировали минус 29,5 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Подмосковье ударили крепкие морозы. Самая низкая температура зафиксирована на юге региона — в Серебряных Прудах, минус 29,5. На востоке, в Черустях, — минус 29,3. Очень холодно в Зарайске — минус 29,1, Коломне — минус 27,7, Мелихово — минус 26,7, Клину — минус 26,2», — написал синоптик. Он также добавил, что в Москве на ВДНХ к 6:00 температура опустилась до минус 18,7 градуса. На Балчуге зафиксировано минус 12,5 градуса, а в Тушино — минус 20,8 градуса.

В большинстве регионов ЦФО ударят морозы до минус 23 в ночь на 18 февраля
Общество
Фото:Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Днем, следует из прогноза Гидрометцентра России, в Москве потеплеет до минус 5–7. Местами пройдет сильный снег, появятся гололед и снежные заносы. Ветер будет восточным, порывы местами составят до 17 м/с. Ожидается облачность.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» показала спутниковый снимок снежного циклона, который установился над Москвой 12 февраля и принес за собой снегопады. Он тогда накрыл весь столичный регион. В Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

