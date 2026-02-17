 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Великобритании

Фото: Ken H / @chippyho / Flickr
Фото: Ken H / @chippyho / Flickr

Американский реактивный самолет Boeing WC-135R ВВС подал сигнал бедствия «Squawk 7700» — общая чрезвычайная ситуация на борту — при приближении к берегам Великобритании, сообщает North Norfolk News.

Boeing WC-135R Constant Phoenix — это самолет специального назначения, созданный на базе Boeing C-135 Stratolifter и используемый Военно-воздушными силами США. Его миссия заключается в сборе проб из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Также он неофициально упоминается как «погодная птица» и «нюхач» в международных СМИ.

Самолет взлетел с военно-воздушной базы Милденхолл в Саффолке в 7:21 утра по местному времени, а после развернулся над Норвегией. При приближении к побережью острова Норфолк он объявил о чрезвычайной ситуации. Точная причина такого решения не сообщается. К 13:10 мск самолет приземлился на той же авиабазе, откуда взлетел.

Фото: flightradar24.com
Фото: flightradar24.com

В конце января «ядерный нюхач» приземлился в Великобритании на базе Милденхолл. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану. Причина приземления самолета в Великобритании неизвестна.

Ранее судно направили на Ближний Восток. Это случилось за несколько дней до того, как президент США ударил по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Самолеты чрезвычайная ситуация ВВС США Великобритания
