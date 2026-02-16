Министр обороны заявил, что разработка ядерного оружия не приоритет ФРГ

Германия и Франция совместно занимаются разработкой ядерного оружия, признал Борис Писториус, но для его страны это не приоритет

Борис Писториус (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Разработка ядерного оружия не приоритет для Германии, хотя она и работает над ним совместно с Францией, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью Tagesschau, опубликованном на YouTube-канале газеты.

«Ядерная проблема не является приоритетом. Министр иностранных дел сегодня сказал, что мир сегодня не страдает от нехватки ядерного оружия. И это прекрасно все объясняет», — сказал Писториус.

Министр отметил, что ключевой вопрос состоит в том, кто в итоге принимает решения о создании ядерного оружия. Президент Франции Эмманюэль Макрон исходит, по утверждению Писториуса, из интересов своей страны. Французский президент, по мнению министра, не допустит канцлера Германии Фридриха Мерца к участию в принятии решений, касающихся этого вида вооружений.

Ранее в колонке для издания Foreign Affairs Мерц написал о ведении конфиденциальных переговоров Германии и Франции, посвященных ядерному сдерживанию в Европе. «Германия продолжит соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом; и мы не допустим возникновения в Европе зон различной степени безопасности. Мы надеемся согласовать первые конкретные действия в этом году», — отметил Мерц.

Канцлер заявил также на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе. Он пояснил, что политика великих держав — это «опасная игра» сначала для маленьких государств, а позже и для больших. Ранее Foreign Affairs сообщило, что Германия, наращивая запасы вооружения, может стать следующим гегемоном Европы.