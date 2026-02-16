 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Министр обороны заявил, что разработка ядерного оружия не приоритет ФРГ

Германия и Франция совместно занимаются разработкой ядерного оружия, признал Борис Писториус, но для его страны это не приоритет
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Разработка ядерного оружия не приоритет для Германии, хотя она и работает над ним совместно с Францией, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью Tagesschau, опубликованном на YouTube-канале газеты.

«Ядерная проблема не является приоритетом. Министр иностранных дел сегодня сказал, что мир сегодня не страдает от нехватки ядерного оружия. И это прекрасно все объясняет», — сказал Писториус.

Министр отметил, что ключевой вопрос состоит в том, кто в итоге принимает решения о создании ядерного оружия. Президент Франции Эмманюэль Макрон исходит, по утверждению Писториуса, из интересов своей страны. Французский президент, по мнению министра, не допустит канцлера Германии Фридриха Мерца к участию в принятии решений, касающихся этого вида вооружений.

Мерц заявил о ключевой роли Европы в возможном соглашении России на мир
Политика

Ранее в колонке для издания Foreign Affairs Мерц написал о ведении конфиденциальных переговоров Германии и Франции, посвященных ядерному сдерживанию в Европе. «Германия продолжит соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом; и мы не допустим возникновения в Европе зон различной степени безопасности. Мы надеемся согласовать первые конкретные действия в этом году», — отметил Мерц.

Канцлер заявил также на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе. Он пояснил, что политика великих держав — это «опасная игра» сначала для маленьких государств, а позже и для больших. Ранее Foreign Affairs сообщило, что Германия, наращивая запасы вооружения, может стать следующим гегемоном Европы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Борис Писториус ядерное оружие Германия Франция ядерное сдерживание
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Эксперты оценили варианты ядерной политики Европы
Политика
Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию
Политика
Мерц заявил о ключевой роли Европы в возможном соглашении России на мир
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Росреестр разъяснил изменения в кадастровом учете с февраля 2026 года Недвижимость, 14:30
Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна Политика, 14:28
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м Спорт, 14:15
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае Политика, 14:13
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки Финансы, 14:06
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России Экономика, 14:02
Берлинале-2026: Памела Андерсон, сценарист Лантимоса, мигранты и родители Стиль, 13:59
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве Город, 13:54
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:52
В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей Город, 13:50
Как будет работать рассрочка по новому закону с 1 апреля 2026 года Инвестиции, 13:39
«РИА Новости» узнали, какая страна помогла пролету россиян в Женеву Политика, 13:37