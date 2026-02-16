 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

CBS узнала, что Трамп поддержит удары Израиля по ядерной программе Ирана

CBS: Трамп сказал Нетаньяху, что поддержит удары Израиля по Ирану

Американский президент Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что он поддержит израильские удары по иранской программе создания баллистических ракет, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Об этом Трамп сказал во время их встречи с Мар-а-Лаго в декабре 2025 года. Два месяца спустя телеканал узнал, что в военном и разведывательном сообществе США начались внутренние дискуссии о возможности поддержки нового раунда израильских ударов по Ирану.

Обсуждения были сосредоточены на том, как США могли бы помочь Израилю, включая обеспечение дозаправки израильских самолетов в воздухе и получение разрешения на пролет от стран, расположенных вдоль потенциального маршрута, сообщили два других американских чиновника, осведомленных об этом вопросе.

Телеканал не осведомлен, какие страны бы предоставили США разрешение на пролет. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили, что не допустят использования своего воздушного пространства для нанесения каких-либо ударов по Ирану или иранских ударов по любой другой стране, уточнил CBS News.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX!

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
