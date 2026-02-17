Патрушев увидел риски для России из-за усиления НАТО на Балтике

Николай Патрушев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Появление на Балтике многонациональной группировки НАТО, рассчитанной на наступательные действия, осложняет обстановку для России в регионе, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», — заявил Патрушев.

Он привел в пример Финляндию, которая «обзаводится корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов» России.

Помощник президента также отметил, что планы НАТО, в частности, подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов и диверсии на подводных коммуникациях.

Патрушев подчеркнул, что любые попытки морской блокады России «абсолютно нелегальны» с точки зрения международного права. Он добавил, что в качестве первого шага страна намерена задействовать политико-дипломатические и правовые механизмы.

«Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», — заключил Патрушев.

Балтийское море превращается в место потенциального противостояния России и НАТО, писал The Economist. Это связано с высокой концентрацией энергетических и коммуникационных кабелей на дне — в 2023–2024 годах в регионе зафиксировали не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, которые частично связывали с российским теневым флотом. Среди наиболее крупных инцидентов — повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что у России «нет никаких агрессивных намерений» в отношении государств Европы. Заявления о возможном начале конфликта с НАТО по инициативе Москвы президент назвал бредом.