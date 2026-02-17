 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Патрушев увидел риски для России из-за усиления НАТО на Балтике

Помощник президента Патрушев: на Балтике складывается непростая обстановка
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Появление на Балтике многонациональной группировки НАТО, рассчитанной на наступательные действия, осложняет обстановку для России в регионе, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», — заявил Патрушев.

Он привел в пример Финляндию, которая «обзаводится корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов» России.

Помощник президента также отметил, что планы НАТО, в частности, подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов и диверсии на подводных коммуникациях.

Патрушев подчеркнул, что любые попытки морской блокады России «абсолютно нелегальны» с точки зрения международного права. Он добавил, что в качестве первого шага страна намерена задействовать политико-дипломатические и правовые механизмы.

«Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», — заключил Патрушев.

В ВМС Германии заявили о риске «случайной» эскалации в Балтийском море
Политика
Ян Кристиан Каак

Балтийское море превращается в место потенциального противостояния России и НАТО, писал The Economist. Это связано с высокой концентрацией энергетических и коммуникационных кабелей на дне — в 2023–2024 годах в регионе зафиксировали не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, которые частично связывали с российским теневым флотом. Среди наиболее крупных инцидентов — повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что у России «нет никаких агрессивных намерений» в отношении государств Европы. Заявления о возможном начале конфликта с НАТО по инициативе Москвы президент назвал бредом.

Персоны
Антонина Сергеева
Балтика НАТО Николай Патрушев Россия группировка ВМФ
Николай Патрушев фото
Николай Патрушев
помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
