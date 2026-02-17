«Эксперт сообщила о схемах мошенников с предложением «ускорить» Telegram»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники после замедления работы Telegram активизировали схемы с обещаниями «ускорить приложение», «снять ограничения» или «обойти блокировку», сообщила ТАСС эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, злоумышленники используют старые сценарии, адаптируя их под текущие условия. Они предлагают установить «специальные программы» для ускорения сервисов и мобильного интернета, а также восстановления доступа к приложениям. Такие ссылки распространяются через мессенджеры, почту, комментарии и ботов.

«В периоды замедления или блокировки различных сервисов мы получали сигналы об отправке ссылок на скачивание таких вредоносных программ в СМС, размещение в статусах и сторисах свежих, а иногда и купленных или украденных аккаунтов», — отметила Пожарская.

После установки вредоносное ПО может получить доступ к переписке, банковским приложениям и кодам подтверждения, а иногда жертву просят ввести данные карты под предлогом «активации сервиса», что приводит к хищению средств и данных.

Ранее, 10 февраля, источники сообщили РБК о решении российских властей приступить к работе по замедлению Telegram. В тот же день пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера, хотя подобные обращения фиксировались и ранее — в середине января и конце декабря.

До этого, летом 2025 года, Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Ведомство объяснило этот шаг тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

