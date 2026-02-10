Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников
Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по противодействию мошенничеству, следует из карточки документа в думской базе.
Правительство внесло соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента в конце декабря 2025 года. Документ предусматривает регулирование взаимодействия операторов связи и кредитных организаций с целью пресечения мошеннических действий.
В пояснительной записке указано, что оперативный обмен информацией между операторами связи, банками и государственными органами будет обеспечиваться через государственную информационную систему (ГИС) «Антифрод», которая заработает с 1 марта. Предполагается, что операторы связи будут передавать в реестр системы данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, а также приостанавливать трафик по ним.
Законопроект также предусматривает внесудебную блокировку фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8