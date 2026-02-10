 Перейти к основному контенту
0

Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по противодействию мошенничеству, следует из карточки документа в думской базе.

Правительство внесло соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента в конце декабря 2025 года. Документ предусматривает регулирование взаимодействия операторов связи и кредитных организаций с целью пресечения мошеннических действий.

Операторы и банки поспорили, кто должен возмещать ущерб от мошенников
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В пояснительной записке указано, что оперативный обмен информацией между операторами связи, банками и государственными органами будет обеспечиваться через государственную информационную систему (ГИС) «Антифрод», которая заработает с 1 марта. Предполагается, что операторы связи будут передавать в реестр системы данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, а также приостанавливать трафик по ним.

Законопроект также предусматривает внесудебную блокировку фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

Полина Дуганова
Госдума I чтение законопроект мошенники
