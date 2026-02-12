Мошенники начали использовать телефоны россиян в качестве банковских карт

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Аферисты придумали новую схему мошенничества с использованием технологии бесконтактной оплаты NFC, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, сначала мошенник звонит жертве под бытовым предлогом. Во время диалога аферист пытается узнать код из СМС, который позволяет ему получить доступ к аккаунту пользователя на портале «Госуслуги».

После этого с жертвой связывается «представитель» государственной организации, который сообщает о взломе аккаунта на «Госуслугах» и призывает защитить свои деньги. Для этого необходимо снять все средства с банковских счетов, удалить приложения банков с телефона, а также установить новое приложение, которое предоставит доступ к «безопасному счету».

Под руководством злоумышленников жертва через банкомат пытается внести снятые деньги, приложив свой телефон для оплаты. Однако из-за вредоносной программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту, принадлежащую мошенникам. Таким образом, внесенные деньги напрямую поступают на счета аферистов.

В начале февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по противодействию мошенничеству. Законопроект предусматривает быстрое взаимодействие операторов связи, банков и государственных органов через государственную информационную систему (ГИС) «Антифрод». Предполагается, что все операторы связи должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр системы и ставить на паузу трафик по ним.